تراوري.. رجل «أهداف حاسمة»

أبوظبي (الاتحاد)

جرت العادة أن يقدم الجزيرة الهدايا إلى الساحة الرياضية، في كل موسم، من اللاعبين الجدد الذين يعدون مواهب قوية تخدم مستقبل اللعبة، سواء الدوري أو المنتخب، ويعد المقيم عمر تراوري أهم هدايا «فخر أبوظبي» هذا الموسم، حيث قدم موسماً رائعاً توجه بتسجيل هدفين ولا أروع في شباك خورفكان في لقاء «الجولة 26» لدوري الخليج العربي.

تراوري «18 عاماً» فقط «صال وجال» في أرجاء ملاعب دوري الخليج العربي، بعد خوضه 25 مباراة مع الجزيرة، منها 15 مرة أساسياً، وسجل 5 أهداف جميعها حاسمة، في مشوار الفريق في الدوري، ولعب 1387 دقيقة على مدار الموسم.

وأثبت تراوري أنه ورقة رابحة وأن الرهان عليه كان كبيراً، خاصة أنه كان الصفقة الوحيدة التي أبرمها الجزيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم.

أما ثاني الهدايا الوطنية، فكان عبدالله إدريس المدافع الأيسر «21 عاماً»، والذي أشاد الجميع بما قدمه، وأكدوا أنه مستقبل كرة الإمارات في هذا المركز، ولعب إدريس 14 مباراة، كان أساسياً في خمسة منها وسجل هدفاً واحداً.

ويعد لاعب الوسط الشاب يوسف أيمن ثالث اكتشافات الجزيرة، رغم عدم خوضه لمباريات كثيرة، إلا أن لمساته أكدت أنه لاعب من طراز متميز في مركز الوسط المدافع، وشارك أيمن في 13 مباراة، كان أساسياً في واحدة فقط، ولعب 147 دقيقة مع «الفخر» هذا الموسم.