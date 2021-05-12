الرمادي: بقاء عجمان رسالة لمن رشحنا للهبوط

رضا سليم (دبي)

أعرب أيمن الرمادي مدرب عجمان عن سعادته ببقاء «البرتقالي» في دوري الخليج العربي، وقال: من أصعب المواسم التي مرت بي في تاريخي بالدوري الإماراتي، لأن الفريق واجه ظروفاً غير طبيعية، وقبل المباراة بـ 48 ساعة، تعرض 4 لاعبين للإصابة في التدريبات، وهم من التشكيلة الأساسية، منهم علي الحوسني الحارس الأساسي، والذي شارك في 25 مباراة خلال الموسم، وحسين عبدالرحمن، وأبوبكر تراولي، ولويز أنطونيو، ودخل المباراة في غياب اثنين من الأجانب.

وأضاف: المواجهة جاءت صعبة للغاية، وسجدت شكراً لله على توفيقه في المباراة، لأن عجمان تعرض لظلم كبير، سواء في رفض تأجيل مباراتنا مع الفجيرة، إلى ما بعد مباراته أمام الوحدة، وكانت أمامه أكثر من فرصة، وكان لابد من الفوز، والبعض ظلمنا ورشحنا مبكراً للهبوط، بصرف النظر عن وجود فرق أخرى في دائرة الخطر نفسها، وحتى عندما كنا نتقدم في جدول الترتيب على «الذئاب»، كان الأشخاص أنفسهم يصرون على هبوطنا!

ووجه الرمادي الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس النادي الذي حرص على الالتقاء باللاعبين قبل المباراة، وإلى مجلس الإدارة، برئاسة خليفة الجرمن، وإلى عبدالله الظاهري المشرف على الفريق أمين عام النادي وجميع اللاعبين على ما قدموه في كل هذه الظروف، وأيضاً الإداريين، وكانت أياماً صعبة على الجميع، ولم أكن أنام بسبب الإصابات التي ظهرت في الفريق، وأتمنى أن يعود الفجيرة سريعاً إلى دوري الخليج العربي.

وأعرب التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة عن حزنه لهبوط الفريق للدرجة الأولى، وقال: أقدم اعتذاري للجميع على الهبوط، فقد لعبنا من أجل الفوز بالمباراة، وضمان البقاء من دون انتظار للجولة المؤجلة أمام الوحدة، وصنعنا العديد من الفرص والقائم تصدى لأكثر من كرة، ولكن الأخطاء الدفاعية التي أثرت على الفريق على مدار الموسم، وليس هذه المباراة، وسجل عجمان من خطأين للدفاع، وهي أخطاء غير متوقعة، وشهدنا خطأين قاتلين في المباراة، والفريق تأثر بذلك، وأتمنى العودة سريعاً للفريق إلى دوري المحترفين.