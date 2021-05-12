جوارديولا: فخور باللقب الأصعب

مانشستر (الاتحاد)

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي فخره بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، والذي قال إنه كان أصعب موسم خلال فترة عمله مع «البلومون» والتي استمرت 5 سنوات.

يعد إنجاز «السيتي» هو الثالث بلقب «البريميرليج»، في أربعة مواسم، والعاشر باللقب الأساسي تحت إدارة «بيب»، الذي عرف معه النادي مواسم استثنائية، منها موسم 2017-2018، عندما حقق الفريق اللقب برقم قياسي في كرة القدم الإنجليزية «100 نقطة»، حيث أنهى السباق بفارق 19 نقطة عن مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني، تبع ذلك 98 نقطة رائعة، في الموسم التالي، عندما تفوق السيتي على ليفربول، ليصبح أول فريق منذ 10 سنوات، يفوز بلقب الدوري الإنجليزي في عامين متتاليين.

ولكن في ظل الصعوبات التي واجهها السيتي في هذا الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في موسم مقطوع وجدول مباريات لا هوادة فيه، أشار جوارديولا إلى أنها أصعب «حملة» بالنسبة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وقال: الموسم ولقب «البريميرليج» لا مثيل له والأصعب، ونتذكر دائماً هذا الموسم بالطريقة التي فزنا بها، وفخور للغاية بكوني المدير الفني هنا، وبهذه المجموعة من اللاعبين، إنهم متميزون للغاية، لتجاوز هذا الموسم، مع كل القيود والصعوبات التي واجهناها، وإظهار الاتساق الذي لدينا هو أمر رائع.

وأضاف: هذا ينطبق بنفس القدر على كل فرد من أعضاء فريق العمل لدينا، والذين عملوا بلا كلل خلف الكواليس، لضمان أن لاعبينا مجهزون بالكامل، لمواجهة التحديات غير المتوقعة والروتين الجديد طوال هذا العام المضطرب.

وقال: دون أن ننسى بالطبع، جميع الموظفين في مؤسستنا الذين يعملون على إنجاح هذا النادي كما هو، سواء كان ذلك من المكاتب في الأكاديمية أو العمل من المنزل، وأسهمت جهود كل موظف في هذه الظروف العصيبة في الإنجاز.

ويمكن أن يختتم السيتي الموسم بطريقة رائعة إذا تفوق على تشيلسي وتُوج بلقب دوري أبطال أوروبا في نهاية مايو الجاري.