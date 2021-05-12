مونت كارلو سبورت: جوارديولا «داهية» ودي بروين قائد «أوركسترا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

احتفت شبكة راديو وتليفزيون «مونت كارلو سبورت»، بفوز مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليج» قبل نهاية الموسم بثلاث جولات، مستفيداً من خسارة جاره اللدود مانشستر يونايتد من ليستر سيتي 1-2.

وكتبت تحت عنوان «تتويج بلا منافس حقيقي» تقول: إن هذه هي المرة الثالثة خلال أربع سنوات، التي يحقق فيها «البلومون» الفوز باللقب، والسابعة عبر تاريخه، وإن الموسم شهد سيطرة شبه كاملة وتفوقاً واضحاً على جميع منافسيه الكبار ليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي، بدءاً من «الجولة 20» التي اعتلى فيها السيتي القمة ولم يغادرها حتى النهاية.

وأضافت الشبكة: لقد «خنق» لاعبو جوارديولا جميع المنافسين، ولم يسمحوا لأحد بالتفوق عليهم أو انتزاع الصدارة، وفي المقابل كان كل المنافسين مخيبين لآمال جماهيرهم.

وقالت: بعد بداية موسم محبطة وصعبة، نتيجة فقدان لقب الموسم الماضي، وخيبة أمل على الساحة الأوروبية، استعاد «القمر السماوي» توهجه وأسلحته الفتاكة، مشيرة إلى أن نجاح هذا الموسم يرجع إلى نوعية اللاعبين وتلاحمهم وتضامنهم وإصرارهم على الإنجاز، وهو ما أكده جوارديولا نفسه خلال مؤتمراته الصحفية. وأشادت الشبكة بهجوم السيتي، وكونه الأفضل هذا الموسم، رغم غياب سيرجيو أجويرو طويلاً بسبب الإصابة، وتراجع مستوى كل من رحيم ستيرلينج وجابرييل خيسوس، ما دفع «الداهية» بيب جوارديولا للاعتماد على طريقة لعب، لا يحتاج فيها لرأس حربة صريح، ونجح في ذلك بفضل تألق فودين ورياض محرز ودي بروين وجوندجان وكانسيلو وبقية زملائهم.

كما أشادت بالدفاع الحديدي للسيتي، والذي كان هو الأفضل أيضاً هذا الموسم، بفضل قلبي الدفاع صمام الأمان دياز وستونز، ومعهما أحياناً لابورت.

وخصت الشبكة بالذكر ثلاثة لاعبين تألقوا بصورة لافتة، وهم البرتغالي روبن دياز الذي وصفته بـ «الصخرة»، والإنجليزي فودين «المكوك» الذي لا يهدأ، وأطلقت عليه لقب «بول سكولز» الجديد، أما اللاعب الثالث الذي وصفته بأنه لا مثيل له، فهو الهولندي كيفين دي بروين رمانة الميزان وضابط الإيقاع وقائد الأوركسترا، وقالت إنه يرى كل شيء في الملعب، قبل أن يراه أي أحد آخر، ونادراً ما يخطئ.

ونقلت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، عن جوارديولا مقولة سابقة كان يرددها عندما يسأل أحد عن أي لاعب من الفريق، فكانت إجابته دائماً: أفتحوا التلفاز وشاهدوا هذا اللاعب أو ذاك. واستمتعوا.