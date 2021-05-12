«البرتقالي».. العبور الخامس في «الخليج العربي»

رضا سليم (دبي)

عاش عجمان من لاعبين وإداريين وجماهيره، ليلة من ليالي الانتصارات، بعدما نجح الفريق في البقاء بدوري الخليج العربي، والهروب من دوامة الهبوط، في الأمتار الأخيرة، حيث امتدت الاحتفالات، من ملعب الفجيرة الذي شهد فوز «البرتقالي» 2-1، وهي النتيجة التي ضمن بها الفريق البقاء، بصرف النظر عن المباراة المؤجلة للفجيرة أمام الوحدة من «الجولة 24» من الدوري، والتي تقام يوم السبت المقبل، حتى لو فاز «الذئاب» على «العنابي» ستكون المواجهات المباشرة لمصلحة «البركان»، وهو ما يعني هبوط الفجيرة وحتا إلى دوري الدرجة الأولى.

ويستمر «البرتقالي» للموسم الخامس على التوالي في دوري الخليج العربي، وهو ما لم يحدث للفريق في عصر الاحتراف، منذ موسم 2008-2009، حيث هبط من قبل مرتين، الأولى 2009-2010، بعد موسم واحد من انطلاق عصر الاحتراف، وعاد موسم 2011-2012، واستمر 3 مواسم في «الأضواء»، وهبط موسم 20014-2015، ورغم أنه ظل في دوري الدرجة الأولى، فإنه عاد موسم 2017-2018، ولم يغادر بعدها الأضواء.

ويعد هذا الموسم هو الأصعب للفريق، فلم يسبق أن تراجع إلى المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، إلا أن «النقطة 18» أنقذته في الأمتار الأخيرة، وهي نفس عدد النقاط التي حققها الموسم الماضي، والذي لم يستكمل، وكانت أفضل مواسم 2018-2019، بعدما حقق المركز السابع برصيد 37 نقطة، وهو المركز نفسه الذي حققه موسم 2011-2012، ولكن بـ 31 نقطة، وسبق أن حقق المركز الثامن موسم 2017-2018، وله 26 نقطة، والتاسع في أول مواسم الاحتراف 2008-2009، بـ 24 نقطة.

فيما حقق «البرتقالي» المركز العاشر 3 مرات موسم 2012-2013 برصيد 30 نقطة، ثم الموسم التالي «28 نقطة» والموسم الماضي الذي لم يستكمل «18 نقطة».

وعلى مدار 26 مباراة هذا الموسم، لم يحقق الفريق الفوز سوى في 4 مباريات، والتعادل في 6 مباريات، وخسر في 16، وسجل 24 هدفاً، ومني مرماه بـ 57 هدفاً، وكان الموسم الأصعب للفريق، بعدما تعرض لقائمة طويلة من الإصابات وصلت إلى 12 لاعباً من الأساسيين، في عدد من المباريات، وكانت المواجهة الأخيرة أمام الفجيرة قد شهدت غياب 4 لاعبين أساسيين للإصابة، من بينهم اثنان من الأجانب، هما أبوبكر تراولي ولويز أنطونيو، وهو امتداد لمسلسل الإصابات الذي عانى منه عجمان على مدار الموسم.