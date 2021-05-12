دي بوير ينتظر قرار فان دايك

أنور إبراهيم (القاهرة)

عاد الهولندي فيرجيل فان دايك قلب دفاع ليفربول والمنتخب «البرتقالي»، إلى تدريبات الكرة ولكن منفرداً، بعد غياب طويل بسبب جراحة الرباط الصليبي التي أجراها في أكتوبر الماضي، بعد تعرضه لاصطدام مع الحارس الدولي الإنجليزي جوردان بيكفورد في «ديربي المرسيسايد» بين ليفربول وإيفرتون في «البريميرليج».

وأعطت هذه العودة إلى التدريبات، الأمل لفرانك دي بوير المدير الفني لمنتخب هولندا، في إمكانية ضم فان دايك إلى قائمة المنتخب التي تشارك في بطولة «يورو 2020» المؤجلة من العام الماضي، والتي تقام في يونيو المقبل.

وقال دي بوير في تصريحات لشبكة «إسبن»: ما زلت متفائلاً بإمكانية مشاركة فان دايك في البطولة، وأعتقد أن عليه أن يقرر، فهذا مستقبله، ولابد أن يكون جاهزاً مائة بالمائة، وأتمنى أن يكون قطع شوطاً طيباً في عملية التأهيل، لأنه يعني الكثير بالنسبة للمنتخب «البرتقالي».

ومن جانبه، أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشككه في إمكانية لحاق فان دايك بـ «اليورو»، نظراً لأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستعادة كامل جاهزيته، بما يتناسب مع بطولة بهذا القدر من الأهمية.

وقال كلوب: من يريد اللعب في بطولة كبيرة لا يكفيه أسبوع أو أسبوعين للتدريب الجماعي، وإنما يحتاج إلى أسابيع حتى يستعيد «فورمة» المباريات.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن فان دايك سيبذل ما في وسعه، من أجل العودة بأسرع ما يمكن، وإن كان ليفربول لن يخاطر بالسماح له باللعب، إلا إذا تأكد أن عملية تأهيله تمت على ما يرام.

ومازال فان دايك يتدرب بمفرده، ولم يسمح له بخوض تدريبات جماعية مع الفريق، كما أنه لن يشارك في المباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي.

وقال الموقع: إن دي بوير لديه خيارات أخرى في قلب الدفاع، في حالة صعوبة لحاق فان دايك بالبطولة، بينما «الريدز» يريد الاطمئنان على أنه سيكون في كامل لياقته البدنية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.