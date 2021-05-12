ليفاندوفسكي يرد على الشائعات: أنا مرتبط بعقد مع «البافاري»

أنور إبراهيم (القاهرة)

تردد اسم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي «32 عاماً» كثيراً في الآونة الأخيرة، كأحد النجوم الذين سيغادرون بايرن ميونيخ في «الميركاتو الصيفي» المقبل، خاصة بعد رحيل هانسي فليك المدير الفني السابق للبايرن، وتولي ناجليسمان مهمة القيادة الفنية للفريق.

ولكن صحيفة «توتو سبورت» حرصت على أن تعرف الحقيقة من ليفاندوفسكي الذي وضع النقاط فوق الحروف، وقال: أنا مرتبط بعقد مع البايرن وأنا في غاية السعادة هنا، نحن نتحدث عن واحد من أفضل ثلاثة أو أربعة أندية في أوروبا والعالم.

وأضاف: لكي تكون جديراً باللعب في البايرن، عليك أن تقبل قاعدة مهمة، وهي ضرورة الفوز بالبطولات كل عام، فالطموحات هنا مرتفعة جداً، ويجب أن تكون الأفضل دائماً.

وأشاد ليفاندوفسكي بالمدرب السابق هانسي فليك، ولكنه قال: إن رحيله لن يغير شيئاً في سياسة الفريق، وكل ما في الأمر أننا سنبدأ فصلاً جديداً مع ناجليسمان، وسيبقى ما حققه فليك مسجلاً في تاريخ النادي بأحرف من ذهب.

وقال ليفاندوفسكي: نحن البايرن، وبالتالي لابد أن نبذل جهدنا، من أجل الفوز مجدداً بكل البطولات مع ناجليسمان، وعن نفسي لم يتغير شيء بالنسبة لي برحيل فليك وقدوم ناجليسمان، إذ أن مهمتي مع الأول كانت هي تسجيل الهداف، وستستمر كذلك مع الثاني، وهذا شيء أحبه، ولكن سعادتي تكتمل عندما أسجل ويفوز فريقي.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي سجل هذا الموسم حتى الآن 39 هدفاً في الدوري الألماني «البوندسليجا» ويتبقى أمامه هدف واحد، لكي يعادل الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة بايرن ميونيخ الألماني جيرد موللر.