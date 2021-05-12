«زيدان- أليجري- إنزاجي».. من يخلف بيرلو؟

أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكرت صحيفة ليكيب أن هناك ثلاثة مدربين مرشحين، ليخلف أحدهم الإيطالي أندريا بيرلو في قيادة يوفنتوس، مشيرة إلى أن رحيل هذا الأخير بنهاية الموسم ليس موضع شك.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أنه كان من المفترض إقالة بيرلو، بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق على يد إيه سي ميلان صفر-3 في الدوري الإيطالي، ولكن إدارة «السيدة العجوز» فضلت تركه في منصبه، حتى نهاية الموسم، ولا تنوي الاحتفاظ به حتى نهاية عقده في 2022.

والمرشح الأول - والكلام للصحيفة - هو الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد، والذي فتح الباب أمام إمكانية عودته لليوفنتوس مدرباً، بعد أن تألق فيه لاعباً من 1996إلى2001.

والمرشح الثاني هو الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني الأسبق للفريق، والذي لا يعمل حالياً، وندم النادي كثيراً على رحيله، لأنه فاز مع الفريق ببطولة الدوري أكثر من مرة، كما أبلى بلاء حسناً في دوري الأبطال «الشامبيونزليج».

والمرشح الثالث هو الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني الحالي لفريق لاتسيو، والذي ينتهي عقده هذا الصيف، وهو مشهور بأسلوبه الهجومي.

وأشارت الصحيفة في ختام تقريرها إلى أن هناك اسمين آخرين ترددا كثيراً في الصحافة الإيطالية، هما: الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي، والصربي سينيسا ميهالوفيتش مدرب بولونيا.