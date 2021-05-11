أبوظبي (الاتحاد)
قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري لنادي الجزيرة رئيس مجلس الشرف، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة، بمناسبة فوز «فخر أبوظبي» بلقب بطل دوري الخليج العربي لموسم 2020 - 2021
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تغريدة، عبر حساب سموه الرسمي في «تويتر»: «خالص التهاني لصاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن زايد، وسمو الشيخ منصور بن زايد، بمناسبة فوز الجزيرة ببطولة دوري الخليج العربي، إنجازات تتحقق عن جدارة واستحقاق، تهانينا للجهازين الفني والإداري واللاعبين ومشجعي الفريق، كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح».