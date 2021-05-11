ذياب بن زايد يهنئ حمدان بن زايد ومنصور بن زايد بلقب الدوري

أبوظبي (الاتحاد)

قدم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، التهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الرئيس الفخري لنادي الجزيرة ‪ رئيس مجلس الشرف، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة، بمناسبة تتويج فريق نادي الجزيرة بلقب بطولة دوري الخليج العربي لموسم 2020- 2021. وهنأ سموه، القائمين على فريق الجزيرة وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين، على ما بذلوه من جهود خلال الموسم الحالي، متمنياً التوفيق للفريق لتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات.كما هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك نادي مانشستر سيتي بمناسبة فوز الفريق بلقب بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2020- 2021.