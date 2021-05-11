عجمان يخطف بطاقة البقاء والهبوط لـ«الفجيرة»





رضا سليم (دبي)

خطف فريق عجمان بطاقة البقاء بدوري الخليج العربي بالفوز على الفجيرة بنتيجة 2-1 في الجولة 26 الأخيرة من المسابقة، دون انتظار لمباراة الفجيرة والوحدة المؤجلة من الجولة 24، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة ليتفوق على «الذئاب» في المواجهات المباشرة، والذي تجمد رصيده عند النقطة 15، ولعب «البرتقالي» على الفوز فقط من أجل البقاء دون أن الانتظار لمواجهة الذئاب والعنابي، حتى نجح لياندرو أحد المكاسب الكبيرة للفريق والقادم على سبيل الإعارة من شباب الأهلي برسم الفرحة على شفاه جماهير البرتقال. وجاءت المواجهة تكتيكية من جانب المدربين واللاعبين الذين قدموا مستوى متميزا، حتى شهدت الدقيقة 13 الهدف الأول لعجمان بالنيران الصديقة، بعدما سجل المدافع حمدان ناصر هدفاً بالخطأ في مرماه، إلا أن التونسي فراس بالعربي جدد أمل الفجيرة في البقاء بدوري الخليج العربي، بهدف التعادل الذي سجله في الدقيقة 37 بالتسديدة القوية التي سكنت مرمى يوسف محمد الحارس، الذي يشارك لأول مرة بدلاً من علي الحوسني المصاب والذي شارك في 25 مباراة سابقة. ولم يكن الحوسني الغائب الوحيد من التشكيلة الأساسية حيث تعرض أبوبكر تراولي وحسين عبدالرحمن ولويز أنطونيو للإصابة في التدريبات قبل المباراة، وهو ما دفع أيمن الرمادي مدرب الفريق لتغيير التشكيلة والدفع بلاعبين لأول مرة من بداية المباراة. ورغم أن الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، إلا أن لياندرو ظهر في التوقيت المناسب وبالتحديد في الدقيقة 86، ليسجل الهدف الثاني في مرمى الفجيرة وهو هدف الموسم الذي أبقى «البرتقالي» في دوري الأضواء لموسم آخر، وفي حالة فوز الفجيرة على الوحدة في المباراة المؤجلة سيتساوى مع عجمان في النقاط، إلا أن البرتقالي يتفوق في المواجهات وبالتالي ضمن البقاء وهبط الفجيرة رسمياً.