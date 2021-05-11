«النصر» وبطاقة آسيا لـ«الفرسان» في «بروفة الكأس»

معتصم عبدالله (دبي)

حول شباب الأهلي تأخره في الشوط الأول أمام مضيفه النصر 0-1، إلى فوز 3-2 ضمن الجولة 26 والأخيرة لدوري الخليج العربي، إضافة إلى فوزه ببطاقة المشاركة في البطولة الآسيوية، ومثلت مواجهة «الديربي القديم» بروفة حقيقية لمباراة نهائي كأس رئيس الدولة المقرر مساء الأحد المقبل بين الفريقين على استاد هزاع بن زايد بالعين. ورفع «الفرسان» رصيده إلى 50 نقطة لينتزع المركز الثالث مستفيداً من تعثر منافسه الشارقة بالخسارة أمام مضيفه اتحاد كلباء 0-1 ضمن الجولة ذاتها، في الوقت الذي بقى فيه «العميد» خامساً برصيد 46 نقطة. وأنهى «العميد» الشوط الأول بأفضلية هدف حبيب الفردان في الدقيقة 10، وعاد «الفرسان» بشكل أكثر قوة في الحصة الثانية، ليدرك أحمد العطاس التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 51، قبل أن يضيف «البديل» حارب عبدالله الهدف الثاني في الدقيقة 57، ومحمد جمعة الثالث في الدقيقة 86، فيما جاء هدف النصر الثاني بخطأ لدفاع شباب الأهلي في الدقيقة 86.