بني ياس وصيفاً لـ"الخليج العربي" بالحصاد الأفضل





محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تعادل بني ياس مع الوحدة (1 -1) اليوم بالجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، لينهي البطولة في المركز الثاني برصيد 54 نقطة في أفضل حصاد له في المسابقة، بينما رفع الوحدة رصيده إلى 37 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الفجيرة من الجولة 24 سيخوضها السبت المقبل. وافتتح جاستون سواريز الأهداف في المباراة في الدقيقة 54، من ركلة جزاء احتسبت بعد جذب تيم ماتافز مهاجم الوحدة لقميص حسن المحرمي، سجل منها سواريز خامس أهدافه في البطولة هذا الموسم، وأدرك عمر خريبين التعادل للوحدة من عرضية إسماعيل مطر في الدقيقة 68، وهو الهدف الثامن لخريبين في دوري الخليج العربي هذا الموسم والـ25 للاعب بقميصي الظفرة والوحدة. والتعادل هو الخامس بين الفريقين في مواجهاتهما التاريخية في عصر الاحتراف، والتي شهدت تفوق "العنابي" في 11 مباراة مقابل 5 انتصارات لـ"السماوي"، الذي نجح في تحقيق انتصارين على التوالي للمرة الثانية في مواجهات الفريقين بالمسابقة، بعد أن قدم هذا الموسم واحداً من أفضل مواسمه في البطولة، وظل منافساً على درع الدوري اللحظة الأخيرة، ويحقق الوصافة للمرة الثانية بالمسابقة بعد موسم (2010 -2011) الذي حل فيه ثانياً خلف الجزيرة بالذات المتوج بالدرع هذا اليوم.