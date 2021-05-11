«القناص».. ملك الأرقام في «الخليج العربي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يؤكد علي مبخوت دائماً أنه «الأول»، وملك الأرقام مع الجزيرة السبب المهم والأساسي، فيما يحققه «فخر أبوظبي» من إنجازات على مدار السنوات العشر الماضية، وحقق هداف «فخر أبوظبي» هذا الموسم مجموعة من الأرقام التاريخية التي تظل عالقة في الأذهان، حيث تصدر قائمة هدافي البطولة عن جدارة واستحقاق، برصيد 25 هدفاً، ، وكذلك تصدر قائمة الأكثر مشاركة، من حيث عدد الدقائق في البطولة، وعلى مستوى الصناعة، حل ثانياً في الترتيب بعد زميله بالفريق خلفان مبارك، أما عن التسديدات، جاء مبخوت وصيفاً.

وعلى المستوى التاريخي، وصل مبخوت إلى الهدف 170، بفارق 5 أهداف فقط عن فهد خميس هداف الدوري، «175»، بعد إضافة عشرة أهداف إلى رصيده، وبالتالي يصبح «قناص» الجزيرة على مسافة خطوات قليلة للغاية، من كسر رقم الفهد، ليصبح الهداف الأول في تاريخ كرة الإمارات.

ولعب قناص «فخر أبوظبي» 233 مباراة، في دوري الخليج العربي، منذ أن بدأ المشاركة مع فريقه في البطولة، وحصل على 46 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرتين فقط.