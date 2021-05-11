زايد العامري «التوقيع الأول»

أبوظبي (الاتحاد)

لكل قصة بداية، ولكل مشوار خطوة أولى، وبدأت قصة الجزيرة مع الدرع الثالث في 17 أكتوبر الماضي، وهناك أرقام تعد البداية في المشاور، حيث إن الهدف الأول لـ «فخر أبوظبي» هذا الموسم بتوقيع زايد العامري وسجله في شباك النصر، خلال مباراة الفريق الأولى بالدوري على ستاد آل مكتوم في الدقيقة 34، وهو هدف تعادل الجزيرة، بعد أن تقدم ريان منديز لـ «العميد» في الدقيقة الرابعة.

وبالنسبة الفوز الأول، انتظر الجزيرة حتى الجولة الثالثة، عندما تغلب على اتحاد كلباء بهدفين أحرزهما فيرنانديز لاعب «النمور» بالخطأ داخل شباك فريقه في الدقيقة 82، وميلوس بتسديدة صاروخية في الدقيقة 88.

وجاءت الخسارة الأولى التي تلقاها بطل «دورينا» هذا الموسم على يد الشارقة في الجولة الخامسة على ملعب محمد بن زايد، وانتهت المباراة التي أقيمت في أول نوفمبر الماضي بهدف لمصلحة «الملك» سجله إيجور كورونادو.