كايزر.. «الهولندي الثاني» في إنجازات «فخر أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أنه من طراز فريد فكراً وشخصية، بعد حصده درع دوري هذا الموسم ببراعة مع «فخر أبوظبي»، وأثبت أنه من نوعية المدربين الذين يعرفون كيف يديرون المواقف الصعبة، خاصة بعد المنافسة الشرسة مع بني ياس على اللقب.

ولم يكن كايزر الهولندي الوحيد الذي قاد الجزيرة إلى درع البطولة، حيث سبقه مواطنه تين كات مدرب الوحدة الحالي، عندما تُوج مع الفريق باللقب موسم 2016-2017، ليحصد الهولنديان ثلثي رصيد «فخر أبوظبي» من الدوري، فيما كان اللقب الثالث للفريق مع البرازيلي أبل براجا الذي افتتح سلسلة البطولات بـ «ثنائية» موسم 2010-2011.

وعلى الصعيد العام، يعد مارسيل كايزر المدرب الأوروبي السابع الذي يحصد درع دوري في «حقبة المحترفين»، حيث ضمت القائمة التشيكي إيفان هاشيك «شباب الأهلي» في أول نسخة لدوري المحترفين، والنمساوي هيكسبيرجر «الوحدة»، والروماني كوزمين الذي توج باللقب 4 مرات مع العين وشباب الأهلي، والكرواتي زلاتكو دالينش «العين»، ومواطنه زوران «العين»، وتين كات «الجزيرة».