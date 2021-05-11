الجزيرة «البطل».. حسم «الدرع الثالث» في مسيرة 204 أيام

مصطفي الديب (أبوظبي)

لم تكن رحلة الجزيرة إلى التتويج بلقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه، سهلة على الإطلاق، ولم يكن طريقه ممهداً ومعتدلاً على «طول الخط»، بل صعبة ومليئة بالتحديات، حيث كانت في طريق «وعر»، خلال بعض المحطات، و«متعرج» في أخرى، وسريع سهل في ثالثة! رحلة مدتها 204 أيام، احتاج فيها «فخر أبوظبي» أن يصل إلى هدفه، وأن يحسم الدرع لمصلحته، رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق.

بداية الرحلة في 17 أكتوبر من العام الماضي، وتمت بنجاح في السابع من مايو الحالي بحسم اللقب، البداية جاءت صعبة أمام النصر حيث كان التعادل حاضراً بهدف لكل منهما، وتواصلت بتعادل ثان في الجولة الثانية أمام الظفرة بالنتيجة ذاتها، وانتظر الجزيرة حتى الجولة الثالثة، لكي يحقق الفوز الأول في البطولة، على حساب اتحاد كلباء بهدفين، وتواصلت الصحوة بعدها بالفوز على بني ياس بـ «ثلاثية» في الجولة الرابعة.

لحقت الخسارة الأولى بالبطل الجزراوي على يد الشارقة في الجولة الخامسة بالعاصمة أبوظبي في أول نوفمبر من العام الماضي بهدف نظيف. وكانت المواجهة الأصعب للفريق، خلال تلك الفترة تلك التي أعقبت «العثرة» الأولى، وجمعت الجزيرة وشباب الأهلي، على ملعب «الفرسان» في دبي، إلا إن «فخر أبوظبي» نجح في «العودة السريعة»، وفاز بنتيجة كبيرة قوامها 5-3، ويبدو أن الخسارة أمام «الملك» كانت بمثابة «الدافع» للفريق نحو المزيد من التعويض، حيث حقق بعدها الفوز في ست مواجهات متتالية، حتى توقف القطار الجزراوي بالتعادل أمام العين في «الجولة 12». تمثلت «المفاجأة الكبرى» في الخسارة الثانية هذا الموسم أمام خورفكان بثلاثية، ليتذوق الفريق «المرارة» بعد «الفرح»، و«الدموع» بعد «الشهد»!

وكرر «فخر أبوظبي» سيناريو الانطلاقة، بعد الخسارة الأولى، بدليل أن الفريق عقب التوقف أمام «النسور»، انتزع «العلامة الكاملة» في ثلاث جولات متتالية، قبل أن يتوقف القطار، بالتعادل 3-3 أمام بني ياس في «الجولة 17»، وبعدها كانت المحطة الفارقة مع الشارقة، حيث رد «فخر أبوظبي» اعتباره لخسارة الدور الأول، وفاز بثلاثية نظيفة، ليؤكد انفراده بصدارة الدوري.

وعقب الأسبوع الثامن عشر، بدأ الثلث الأخير من الدوري، لكنه كان الأصعب، حيث انطلق بتعادل أمام شباب الأهلي بهدف لكل منهما، ثم الفوز على حتا بهدف، والفجيرة بـ «رباعية»، ثم الخسارة أمام الوحدة في «الجولة 22» لتذهب الصدارة إلى بني ياس منفرداً، قبل توقف أسبوعين، بعدها استعاد «البطل» مكانه المفضل، وانفرد بالقمة، بعد الفوز على الوصل، وتعادل بني ياس مع الشارقة، ليعود فارق النقطة بين الفريقين مجدداً.

وتواصلت الإثارة بتعادل «عجيب» مثير أمام عجمان 3-3، وفي الجهة الأخرى تعادل «السماوي» مع «الفرسان» لتستمر المنافسة محتدمة، حتى لقاء خورفكان الذي حسم البطولة لمصلحة «فخر أبوظبي»، لتنتهي رحلة الـ 204 أيام من الإثارة والمتعة لـ «دورينا» الذي ذهب لمن يستحقه عن جدارة واستحقاق.