مانشستر سيتي بطل «البريميرليج» في «ليلة منصور»

لندن (أ ف ب)

توّج مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي، بعد أن أهدى ليستر سيتي بطل عام 2016، اللقب «البلومون» بفوزه على مانشستر يونايتد 2-1 في عقر دار الأخيرة ملعب أولد ترافورد، في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين، ويملك مانشستر سيتي 80 نقطة مقابل 70 ليونايتد قبل 3 مراحل على نهاية الموسم الحالي، وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها سيتي بطلاً في المواسم الأربعة الأخيرة، والمرة السابعة في تاريخه. وكان سيتي توّج أيضاً بطلاً لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه على توتنهام 1-0 في المباراة النهائية الشهر الماضي، ويملك فرصة إحراز الثلاثية في حال تتويجه بطلاً لأوروبا للمرة الأولى في تاريخه، حيث يلتقي مواطنه تشيلسي في النهائي المقرر 29 مايو الجاري.

وهنأ الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز مدرب ليستر، نظيره في مانشستر سيتي الإسباني بيب جوارديولا لفوز فريقه باللقب بقوله: تهانينا لبيب وفريقه، إنهم فريق رائع، لقد بلغوا نهائي دوري أبطال أوروبا، وتوجوا أبطالاً للدوري الإنجليزي عن جدارة واستحقاق. يذكر أن ليستر سيتي أهدر فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد سقوطه على أرضه أمام مانشستر يونايتد 0-2 في المرحلة الأخيرة، لينتزع الأخير البطاقة القارية.