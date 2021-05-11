درع الفخر





مصطفى الديب (أبوظبي)

حسم الجزيرة لقب دوري الخليج العربي هذا الموسم لصالحه بعد الفوز على خورفكان بثلاثية نظيفة، في مباراة حسم اللقب على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، وذلك بعد منافسة شرسة مع بني ياس حتى الجولة الأخيرة، حيث رفع فخر أبوظبي رصيده للنقطة 57 محتلاً القمة دون منازع. ونجح عمر تراوري لاعب فخر أبوظبي في تسجيل هدفين في مباراة البطولة عند الدقيقتين 10 و 57، فيما سجل علي مبخوت هدفاً عند الدقيقة 30 ليرفع رصيده من الأهداف إلي 25 هدفاً ويحصد لقب هداف البطولة دون منازع أيضاً هذا الموسم. وشهدت المباراة طرد خلفان مبارك صانع ألعاب فخر أبوظبي عند الدقيقة 36 للخشونة مع كوامي مدافع خورفكان، لكن البطل لم يتأثر بالطرد وعزز التقدم ليتوج بطلاً بعد موسم استثنائي في كل شيء.