10 أسباب قادت السيتي لاستعادة لقب البريميرليج

مراد المصري (دبي)

نجح مانشستر سيتي في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم كان فيه هو الأفضل بلا منازع، وهناك 10 أسباب رئيسية ساهمت في تحقيق هذا الأمر، نستعرضها معاً.- الاستقرار الإداري يتميز النادي تحت ملكية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالاستقرار الإداري والاعتماد على فريق نجاح بشكل شبه ثابت برئاسة معالي خلدون المبارك رئيس النادي، ومعه بقية طاقم العمل الذي رسخ منهاجاً واضحاً في تعزيز تفوق الفريق داخل وخارج الملعب.

-التعاقدات النوعية الموفقة جاءت تعاقدات الفريق في سوق الانتقالات نوعية وموفقة في الخيارات، حيث حافظ الفريق على قوامه الأساسي وقام بتدعيم صفوفه بما يحتاجه، وتحديداً صفقة المدافع البرتغالي روبن دياز من بنفيكا، حيث شكل القطعة المفقودة في الخط الخلفي للفريق، إلى جانب الاستثمار بالموهبة الصاعدة الإسباني فيران توريس الذي ساهم في فترات مهمة من الموسم.

- التمسك بأسلوب اللعب رغم الانتقادات التي تطال المدرب بيب جوارديولا، بسبب إصراره على أسلوب اللعب من خلال الاستحواذ على الكرة والتمريرات الأرضية وإرهاق المنافس بالضغط العالي، وأحياناً عدم فعالية هذا الأمر، فإن الفريق تمسك بأسلوب اللعب وأثبت أن هذه الفلسفة هي الأنجح، بدليل حصده اللقب للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم.