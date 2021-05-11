غاب عن المشاركة بقميص شباب الأهلي.. عموري «الصفقة البيضاء»!





منير رحومة (دبي)

انتهت مسيرة عمر عبدالرحمن «عموري» لاعب شباب الأهلي قبل أن تبدأ، مع فريقه الجديد الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث يختتم الدوري من دون ظهور نجم الكرة الإماراتية في أي مباراة بدوري الخليج العربي، سواء كان ذلك ضمن التشكيلة الأساسية أو على قائمة الاحتياط. وبعد مرور 90 يوماً على تعاقده مع فريق «الفرسان» جاء ختام الدوري من دون أن تسعد جماهير نادي شباب الأهلي بمشاهدة «عموري» بقميص فريقها، على الرغم من الصدى الكبير للصفقة، وتفاؤل المشجعين بالاستفادة من فنياته ومهاراته خلال في الدور الثاني للدوري، إلا أن عدم اكتمال جاهزية اللاعب من الإصابة التي أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب جعلت الصفقة «بيضاء» بلا مشاركة في أي مباراة. وللإشارة فإن شباب الأهلي هو الفريق الرابع في مسيرة أفضل لاعب في آسيا 2016، بعد أن لعب في صفوف كل من العين والهلال السعودي والجزيرة. ولم يتبق لعمر عبد الرحمن سوى نهائي الكأس الأحد المقبل للظهور بقميص «الفرسان» على اعتبار أن عقده ينتهي مع نهاية هذا الموسم.