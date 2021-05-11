«الفرسان» و«العميد».. 5 عوامل تشعل الصراع على «الكأس الأغلى»

دبي (الاتحاد)

اشتعل التحدي بين فريقي شباب الأهلي والنصر قبل اللقاء المرتقب، الذي سيجمع الفريقين وجهاً لوجه في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2020-2021، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين يوم الأحد المقبل.

وتبدو كل عوامل الإثارة حاضرة ليستمتع الجمهور بمواجهة ساخنة على أغلى الكؤوس، وهناك 5 عوامل ستشعل الصراع على لقب النسخة 44 لكأس رئيس الدولة، أولها القيمة المعنوية والتاريخية للبطولة الغالية، ثم رغبة شباب الأهلي في مواصلة إنجازاته وضم البطولة لما حققه هذا الموسم مع المدرب مهدي علي، حيث سبق وتوج «الفرسان» بكأس السوبر وكأس الخليج العربي هذا الموسم.

وهناك رغبة «الثأر» لدى لاعبي وعشاق النصر، بعد تفوق شباب الأهلي على «العميد» في نهائي كأس الخليج العربي هذا الموسم والذي حسمه «الفرسان» لصالحه بالفوز بركلات الترجيح على النصر، ثم حاجة النصر إلى إنقاذ موسمه بالفوز بهذا اللقب خاصة وأنه الأمل الأخير له هذا الموسم، وأخيراً رغبة شباب الأهلي في الابتعاد بقائمة أكثر الأندية فوزاً باللقب، حيث حصد «الفرسان» البطولة 9 مرات سابقة، وينافسه بقوة الشارقة الذي حصد اللقب 8 مرات.

التقى شباب الأهلي والنصر 4 مرات تاريخياً في مباريات نهائية، وحسم شباب الأهلي «الأهلي سابقاً» النهائي الأول، على كأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم 1974-1975، بالفوز بنتيجة 2-0، فيما شهدت المسابقة نفسها، في موسم 2014-2015، فوز النصر في النهائي الثاني بركلات الترجيح 3-0، بعدما انتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل1-1.

وعاد «العميد» وكرر فوزه على شباب الأهلي في النهائي الثالث الذي جمع بين الفريقين، ولكن هذه المرة كان في كأس الخليج العربي بموسم 2019-2020، لكن شباب الأهلي ردّ الدين للنصر وتفوق عليه في نهائي كأس الخليج العربي بموسم 2020-2021 عندما تغلب «الفرسان» بركلات الترجيح بنتيجـة 5-4، عقب انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.