أمل بوشلاخ: الكأس أفضل ختام للموسم الاستثنائي

دبي (الاتحاد) وصفت أمل بو شلاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم النسائية، أن المباريات النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة كانت دائماً بمثابة حدث كروي هو الأهم على مستوى خريطة المنافسات الرياضية المحلية، ولذا يحرص الاتحاد على أن يختتم بها الموسم الكروي كل عام.

وقالت: منذ البداية، ولدت هذه البطولة كبيرة، ارتبط اسمها باسم المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قبل أن نحتفل بها تحت مسمى كأس خليفة، كما أطلق عليها إعلامياً في السنوات الأخيرة.

وأشارت أمل بو شلاخ إلى أن وجود الجماهير يوم الأحد المقبل في ملعب استاد هزاع بن زايد، سيضفي على المسابقة رونقاً خاصاً، لاسيما أن هناك عطشاً جماهيرياً من أجل الوجود في المدرجات من جديد بعد غياب دام أكثر من عام بسبب تداعيات مواجهة جائحة «كوفيد 19».

وأكدت بو شلاخ أن المباراة النهائية هذا الموسم لها طابع خاص، فهي ستكون لقاءً نهائياً بطابع «الديربي» بين الفريقين عرف عناصرهما في السنوات الأخيرة قيمة وحلاوة الفوز بها اللقب، مما سيعطيهم الحافز الأكبر من أجل تكرار المشهد، وتحقيق الإنجاز الذي يسجل في سجلات ناديهم وفي سجلاتهم، بما يسهم في حفر أسمائهم في ذاكرة الجماهير وفي تاريخ الكرة على مستوى اللاعبين الذين كان لهم شرف الفوز باللقب أكثر من مرة.