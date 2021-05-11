شالكه «الهابط» يتمسك بموعد مواجهة هيرتا



برلين (رويترز)

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم إن إثنين من لاعبي فريقه دخلا في عزل صحي، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، لكنه أكد أن مباراته المؤجلة أمام هيرتا برلين والمقررة غداً الأربعاء ستقام في الموعد المحدد دون أي تغيير.

وتأجلت المباراة في أبريل الماضي بعد فرض عزل صحي لمدة أسبوعين على فريق هيرتا برلين، عقب ظهور عدة حالات إصابة بالفيروس سريع العدوى في صفوفه.

وقال شالكه: في الوقت الحالي لا يوجد ما يمنع إقامة المباراة أمام هيرتا برلين يوم الأربعاء.

ويحتل هيرتا برلين المركز 14 بين فرق الدوري الألماني «18 فريقاً» برصيد 31 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز 16 الذي يخوض صاحبه جولة فاصلة للنجاة من الهبوط، فيما تأكد هبوط شالكه للدرجة الثانية في وقت سابق.