الإصابة تهدد بحرمان فيراتي من «اليورو الثاني»





باريس (أ ف ب)

سيغيب لاعب الوسط الإيطالي الدولي ماركو فيراتي عن الملاعب بين 4 و6 أسابيع لإصابته بركبته، بحسب ما أعلن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء، ما يهدد مشاركته في كأس أوروبا للمنتخبات الصيف المقبل.

وتعرض فيراتي لإصابة في الرباط الجانبي لركبته اليمنى الأسبوع الماضي خلال التدريبات، وتبدو ضئيلة احتمالات عودته قبل مباراة إيطاليا وتركيا في 11 يونيو المقبل في روما. وغاب اللاعب عن تعادل فريقه الأخير مع رين في الدوري المحلي، لتتضاءل فرصة احتفاظه بلقبه أمام ليل المتصدر.

كما أن فريق العاصمة ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا، لخسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف النهائي. ويغيب ابن الثامنة والعشرين عن مباراتي فريقه المتبقيتين في الدوري ضد رينس وبريست، بالإضافة إلى نصف نهائي الكأس الأربعاء ضد مونبلييه.

فيراتي الذي ترك معسكر بلاده في مارس الماضي لإصابة بفخذه الأيسر وأصيب بفيروس كورونا، كان قد غاب عن كأس أوروبا 2016 بسبب الإصابة أيضاً، فيما غابت بلاده عن نهائيات مونديال 2018. وتلعب إيطاليا في مجموعة تضم تركيا وسويسرا وويلز.