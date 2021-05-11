ميندي يدخل قائمة «الغياب مستمر»!





برلين (د ب أ)

يغيب فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن مباراة فريقه أمام غرناطة المقرر إقامتها الخميس المقبل، بعد تعرضه لإصابة أخرى.

وأكد النادي أن المدافع الفرنسي الدولي يعاني من التهاب في الساق عقب الفحوص التي أجراها اليوم الثلاثاء، في ضربة جديدة للريال في موسم تعرض فيه الفريق لغيابات كثيرة وبالتحديد في خط الدفاع.

وغاب ميندي عن آخر خمس مباريات للريال في الدوري الإسباني، بالإضافة لمباراة الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالهزيمة أمام تشيلسي بسبب مشكلة في ربلة الساق (السمانة). ويكافح سيرخيو راموس، قائد الفريق، ورافاييل فاران وداني كارفاخال ولوكاس فاسكويز لاستعادة لياقتهم البدنية في 2021، وكلهم غابوا عن المباراة التي تعادل فيها الريال مع إشبيلية 2/2 يوم الأحد الماضي.

هذا التعادل جعل الريال يقفز للمركز الثاني في جدول الترتيب، مع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم، متعادلاً بنفس عدد النقاط مع برشلونة، ولكنه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة، فيما يتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب بفارق نقطتين عنهما.