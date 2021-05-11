10 أحداث تتصدر المشهد في أسبوع حافل لـ «الليجا»



مدريد (الاتحاد)

ما الذي كان يدور في الدوري الإسباني «الليجا» على مدار الأسبوع؟، هنا نقدم لكم أبرز 10 من القصص والأحداث التي تصدرت المشهد في الكرة الإسبانية، ما بين بلوغ فياريال أول نهائي أوروبي لهم على الإطلاق، وبقاء صراع المنافسة على اللقب أكثر احتداماً من قبل وتجديد بعض العقود والتعاقد مع مدرب جديد.

1- فيرناندو من إشبيلية لاعب الشهر

ذهبت جائزة أفضل لاعب في شهر أبريل إلى نجم خط وسط إشبيلية فيرناندو ريجيس، الذي احتفل لاحقاً بتسجيل هدف خلال تعادل فريقه 2-2 مع ريال مدريد، وهو الذي تفوق في المنافسة على هذه الجائزة الفردية على كل من: أنخيل كوريرا، تيبو كورتوا، ليونيل ميسي، فيرناندو باتشيكو، صامويل شوكويزي، وكلاوديو برافو.

2- الإعلان عن مواعيد انطلاق مباريات الجولة الأخيرة

ستكون الجولتان 37 و38 حاسمتين في قمة وقاع جدول ترتيب الدوري الإسباني، لذلك ستقام جميع المباريات بنفس التوقيت لضمان العدالة، وتم تحديد موعد جميع مباريات الجولة 37 في الساعة 8.30 مساءً بتوقيت الإمارات الأحد المقبل، على أن تُلعب مباريات الجولة 38 في الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات يوم الأحد 23 مايو.

3- فياريال يبلغ أول نهائي أوروبي في تاريخه

صنع فياريال التاريخ هذا الأسبوع، بوصوله إلى أول نهائي أوروبي بعد التعادل 0-0 خارج أرضه مع أرسنال الإنجليزي، ليتأهل مستفيداً من فوزه ذهاباً 2-1 في نصف نهائي يوربا ليج، وهم سيواجهون مانشستر يونايتد 26 مايو، وهي مناسبة كبيرة للنادي الإسباني المتواضع من مدينة لا يزيد عدد سكانها عن 50.500 نسمة. وفي نصف النهائي الآخر في دوري أبطال أوروبا ودع الفريق الإسباني الآخر ريال مدريد بعدما خسر خارج أرضه 2-صفر أمام تشيلسي الإنجليزي، ليغادر بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين في الدور نصف النهائي.

4- فالنسيا يتخطى علاقته مع خافي جراسيا

ذهب فالنسيا ومدربه خافي جراسيا في درب منفصل، مع إعلان «الخفافيش» عن إعفاء المدرب البالغ 51 عاماً من مهامه، وذلك في موسم صعب لفالنسيا الذي اتخذ هذا القرار قبل أربع جولات على نهاية الدوري. كان لهذه الخطوة تأثير فوري، حيث قاد المدرب المؤقت فورو الفريق للفوز 3-صفر على ريال بلد الوليد ليبتعد عن معركة الهبوط.

5 - 5 نقاط تفصل بين سداسي المؤخرة

يبدو أن معركة الهبوط في الدوري الإسباني ستصل لأبعد حد، بعدما فاز إيبار صاحب المركز الأخير 1-صفر خارج أرضه على خيتافي صاحب المركز الخامس عشر نهاية هذا الأسبوع، مما يعني الآن أن هناك خمس نقاط فقط تفصل بين أصحاب المراكز الست الأخيرة، ألافيس وريال بلد الوليد آمنان أيضاً في الوقت الحالي، ولكنهما ما زالا في دائرة الخطر مع تواجد ويسكا وإلتشي على مقربة منهما، ويعلمان أن نتيجة إيجابية واحدة قد تنقلهما إلى بر الأمان.

6- ميكيل ريكو يستعد للبقاء في ويسكا

يعد ميكيل ريكو، البالغ من العمر 36 عاماً، أحد أكثر اللاعبين خبرة في الدوري الإسباني، ويستمتع حالياً بفترته الثالثة مع ويسكا، حيث من المقرر أن تستمر علاقة لاعب خط الوسط الخاصة بالنادي الواقع في منطقة أراغون، بعد أن وضع قلمه على الورق لتوقيع عقد جديد سيبقيه في ملعب «إل كوراز» حتى عام 2022.

7- دافيد جارسيا مستمر مع أوساسونا حتى 2026

لاعب آخر قام بتوقيع عقد جديد هذا الأسبوع هو دافيد جارسيا، الذي وافق على عقد جديد مع أوساسونا يستمر حتى عام 2026، علماً أن قلب الدفاع أمضى مسيرته بالكامل مع فريق منطقة بامبلونا، باستثناء فترة إعارة قصيرة مع نادي كالتشرال ليونيسا.

8- جاراجارزا يستعد لمغادرة إيبار

في نهاية الموسم سيغادر فران جاراجارزا نادي إيبار في نهاية الموسم بعد أن أمضى عقداً من الزمن كمدير رياضي للنادي منذ عام 2011، وبصفته الرجل الذي بنى الفرق التي حققت أكبر عقد من النجاح لإيبار، فهو أسطورة في النادي، حيث قام ببناء الفريق الذي صعد لأول مرة إلى دوري الدرجة الأولى، والفرق التي نجحت بالبقاء على عكس التوقعات لعدة سنوات.

9- برشلونة فيميني يتوج بلقب دوري السيدات

ضمن برشلونة الفوز حسابياً بلقب دوري السيدات لكرة القدم، بعدما حقق الفوز في 26 مباراة من أصل 26 خاضها لحد الآن، وهو ما يعني أن «البلوجرانا» فاز باللقب للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه بعد أعوام 2012، 2013، 2014، 2015 و2020.

10 - التعادل الدراماتيكي في القمة

أقيمت الجولة 35 للموسم الجاري من الدوري الإسباني خلال نهاية الأسبوع الماضي وسط ترقب لمباراتين ضخمتين، برشلونة بمواجهة أتلتيكو يوم السبت وريال مدريد ضد إشبيلية مساء الأحد، لم يتمكن أي من الفريقين من كسر الجمود، حيث تعادل البرسا وأتلتيكو بدون أهداف في ملعب كامب نو، وتعادل ريال مدريد وإشبيلية 2-2 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لا يزال السباق على اللقب على أشده كما كان دائماً، حيث يتصدر أتلتيكو السباق نحو اللقب مع تبقي ثلاث مباريات فقط.