رغم التجنيس.. «لائحة فيفا» تمنع سوسا من تمثيل «المانشافت»

ميونيخ (د ب أ)

لن يتمكن بورنا سوسا، المولود في كرواتيا، ولاعب شتوتجارت الألماني لكرة القدم، من اللعب مع المنتخب الألماني بعد عملية تجنيسه في ألمانيا.

وقال أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد لن يتقدم بطلب تغيير اتحاد المدافع بعد فحص النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضح بيرهوف أن فرص نجاح الطلب ستكون قليلة للغاية بسبب القوانين التي تم تغييرها قبل أشهر قليلة. وقال بيرهوف: إن سوسا لاعب مثير للاهتمام ويتمتع بإمكانات كبيرة، وأنه كان يمكن تخيله يلعب للمنتخب الألماني عقب اكتمال إجراءات تجنيسه.

وتنص لائحة النظام الأساسي لفيفا، من بين أشياء أخرى، على أنه ربما يتم منح تغيير الاتحاد للاعب إذا كان تحت 21 عاماً في آخر مهمة له مع اتحاده الحالي في مسابقة رسمية متعلقة بكرة القدم. وكان سوسا بالفعل عمره 22 عاماً عندما لعب آخر مرة لمنتخب كرواتيا تحت 21 عاماً في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا أمام إسكتلندا في نوفمبر الماضي. ووافق اللاعب على الحصول على الجنسية الألمانية وأراد أيضاً اللعب للمنتخب الألماني.