لوف يستعين بـ «مولر» على «مجموعة الموت»



برلين (أ ف ب)

يتجه مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف، لاستدعاء نجم بايرن ميونيخ توماس مولر مجدداً إلى صفوف الـ «مانشافت» لخوض غمار منافسات كأس أوروبا 2020 هذا الصيف، والمؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، بحسب ما أشارت إليه صحيفة بيلد.

وكتبت الصحيفة المحلية: «خبر سعيد للعشاق الألمان»، وتابعت: اتصل لوف بمولر! قال له إنه يريد عودته للمنتخب«. وأمام المدرب الوطني حتى 19 مايو الحالي للإعلان عن لائحة من 26 لاعباً تمهيداً للمشاركة في كأس أوروبا المقررة من 11 يونيو حتى 11 يوليو المقبلين.

وينتظر منتخب ألمانيا استحقاقات صعبة في الكأس القارية، حيث يلعب في»مجموعة الموت« إلى جانب فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا والمجر إحدى الدول المضيفة. وكان مولر، البالغ 31 عاماً، أُجبر على الاعتزال دولياً بخلاف إرادته في بداية عام 2019، وعاش المصير ذاته الذي واجهه زميله في الدفاع جيروم بواتينج ونظيره في بروسيا دورتموند ماتس هوملس، عقب الفشل الذريع للمنتخب في مونديال روسيا 2018، بعدما ودع المنافسات من دور المجموعات.

ويأتي قرار لوف باستدعاء مولر مجدداً بعد تألقه مع فريقه بايرن ميونيخ، والعروض الرائعة التي يقدمها مع البافاري في دور حرّ داخل المستطيل الأخضر في مقدمة الهجوم. كما نال مولر ثناء جميع المراقبين وعشاق الكرة المستديرة في البلاد، وتعالت الأصوات المطالبة بعودته إلى المنتخب الوطني، في مقابل موقف جامد من لوف.

وفي ذات السياق، أشارت تقارير صحفية محلية إلى إمكانية عودة بواتينج، ولكن مع تأكيد أكثر على حالة هوملس، خصوصاً أن الدفاع لم يكن على المستوى المنتخب في العامين الماضيين.

وكان لوف مهّد لعودة مرتقبة في الدقائق الأخيرة لبعض اللاعبين، معتبراً أنه بسبب تداعيات فيروس كورونا لم يتمكن من تطوير فريقه الشاب، كما كان يسعى منذ عام 2019، وبالتالي سيكون من الممكن تخيل »مقاطعة" عملية تجديد صفوف المنتخب.