مشروع إنييستا مستمر في اليابان





طوكيو (د ب أ) أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني لكرة القدم، عن تمديد عقد نجمه الإسباني أندرياس إنييستا، ليبقى في صفوف الفريق حتى عام 2023. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أن تجديد عقد إنييستا، الذي انضم إلى الفريق قادماً في صيف عام 2018، جاء ليؤكد على التعاون الكبير بين مختلف العناصر لتحقيق مشروع الفريق. وكان إنييستا قد عاد للمشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة، بعد فترة من الغياب بعدما كان قد أجرى عملية جراحية في الفخذ. وقضى إنييستا مسيرته نجماً في برشلونة الإسباني، حيث حقق لقب الدوري تسع مرات ولقب الكأس ست مرات، كما فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات وكأس السوبر الإسباني ست مرات وكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية ثلاث مرات. ومنذ انضمامه إلى فيسيل كوبي حقق إنييستا لقب كأس الإمبراطور عام 2019 ولقب كأس السوبر الياباني عام 2020، كما وصل الفريق إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا قبل الخسارة 1 / 2 أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الذي توج باللقب فيما بعد. وقال إنييستا في حديث مع الصحفيين: لا زال لدي الدافع لاستكمال هذا المشروع، كان لدي شعور قوي حينما جئت إلى هنا قبل ثلاث سنوات، ولا زال لدي الشعور ذاته الآن. وأضاف: كان هناك العديد من المواقف الصعبة في السنوات الثلاث الماضية، لكنني أظن بأننا صنعنا التاريخ بتحقيق أول لقب وكذلك الظهور في دوري أبطال آسيا. واختتم: بالنيابة عني وعن عائلتي، أود أن أوجه الشكر للناس في كوبي واليابان، على حبهم واحترامهم واستضافتهم، هذا المكان أصبح حقاً بمثابة البيت بالنسبة لنا. ويحتل فيسيل كوبي المركز الخامس في ترتيب الدوري الياباني برصيد 23 نقطة.