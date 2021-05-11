الجنيبي الأقرب لإدارة نهائي الكأس

معتز الشامي (دبي)

بات الحكم الدولي، الدكتور عمار الجنيبي، الأقرب لتولي إدارة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بين شباب الأهلي والنصر يوم الأحد المقبل، على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، حيث كانت لجنة الحكام برئاسة سالم الشامسي، قد رشحت الجنيبي إلى جانب أحمد سالم، نظراً للمستوى المميز الذي قدمه كلا الحكمين خلال الموسم الجاري، بينما يعد الجنيبي الأقرب كونه من ضمن حكام النخبة الآسيوية، ويحمل الشارة الدولية، بالإضافة لخبراته في إدارة المباريات النهائية.

ويعد الجنيبي من بين حكام نخبة آسيا، وكان أحد المرشحين مع طاقم محمد عبد الله، لمونديال 2018، الذي شهد تأهل طاقم محمد عبد الله، بينما لايزال الجنيبي من بين الأسماء المرشحة لإدارة البطولات والمباريات الآسيوية والعالمية.

وعلى الجانب الآخر، سيدخل الطاقم الذي سيتم تكليفه بإدارة النهائي معسكراً مغلقاً في مدينة العين قبل المباراة بـ24 ساعة، لتوفير التركيز والهدوء لأفراده، بالإضافة لتوفير أعلى معدلات التحضير والإعداد للطاقم، كما سيشهد المعسكر القصير قبل المباراة، محاضرة لطاقم الساحة وطاقم «الفار»، بحضور ممثلين عن لجنة الحكام والإدارة الفنية، ولم تستقر اللجنة على طاقم الفار الأنسب لمساعدة طاقم الساحة في مباراة النهائي، والمتوقع أن يتحدد خلال ساعات عقب نهاية مباريات الجولة الـ26 والأخيرة من دوري الخليج العربي.

ومن جهته أكد محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام، ثقته الكبيرة في جميع القضاة، لاسيما بعد ارتفاع المستوى ومؤشرات الأداء الإيجابي خلال الجولات الأخيرة للدوري منذ استئناف المباريات مطلع مايو الجاري، ولفت إلى أن اتحاد الكرة وفر كل ما يلزم هذا الموسم للقضاة، حتى يرتفع الأداء.