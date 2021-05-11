34 لاعباً في القائمة الموسعة لـ«الأبيض»

دبي (الاتحاد)

أعلن الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني، قائمة الأبيض للمعسكر الداخلي الذي سيقام في دبي للفترة من 15 إلى 31 مايو الجاري، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي ستقام في الدولة اعتباراً من الثالث من شهر يونيو المقبل.

وضمت القائمة الموسعة 34 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، سالم راشد، محمد العطاس، الحسن صالح، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، يحيى نادر، أحمد برمان، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، حارب عبدالله سهيل، محمد جمعة عيد، يحيى الغساني، علي مبخوت، سبيستيان تيجالي، وزايد العامري.

ويبدأ منتخبنا تجمعه يوم السبت المقبل بدون لاعبي ناديي شباب الأهلي والنصر اللذين سيخوضان المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم الأحد، وكذلك لاعبي نادي الوحدة الذين سيلعبون مباراة مؤجلة أمام الفجيرة في نفس يوم التجمع، حيث سيلتحقون بالمعسكر اعتباراً من 19 مايو. ويخوض منتخبنا خلال فترة المعسكر مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب الأردن يوم 24 مايو.