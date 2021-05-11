الأهلي والزمالك.. أرقام ومفارقات في «القمة المصرية 122»

علي معالي (دبي)

تمثل «قمة» الأهلي والزمالك حالة خاصة في الكرة المصرية والعربية أيضاً، مع إقامة 241 مباراة بين الفريقين في جميع المسابقات، و122 مباراة في 73 عاماً من عمر مسابقة الدوري، وكأنها تسرد تاريخ مصر رياضياً، وانفرد اللقاء الأخير أمس بأكثر من مفارقة.

ومع تعادل الأهلي والزمالك 1-1 في القمة رقم 122 يرتفع التعادل بينهما في الدوري إلى 49 مباراة منها 22 مباراة بنتيجة سلبية، وكان الانتصار من نصيب «الأحمر» في 46 مباراة مقابل 27 لمصلحة «الأبيض».

ويتربع الزمالك على قمة الجدول منذ بداية الدوري وحتى الآن مستغلاً مؤجلات الأهلي والتي بلغت في بعض الأوقات 4 مباريات ورصيده من النقاط بعد التعادل الأخير ارتفع إلى 45 نقطة من 21 مباراة مقابل 41 نقطة لمنافسه من 19 مباراة.

وخلال شهر مايو تحديداً على مدار التاريخ التقى الفريقان في مسابقة الدوري 13 مرة كان الفوز من نصيب الزمالك في 5 مرات مقابل 3 مرات للأهلي وتعادلا في 5 مرات آخرها في القمة رقم 122 أمس.

للمرة الأولى يلتزم اتحاد الكرة المصري ببرنامج المباريات، وتقام القمة في موعدها في الأسبوع 21، ليخوض الفريقان مباراتين في الدوري في أقل فاصل زمني «22 يوماً» وجاءت كلتا المباراتين وللمرة الأولى أيضاً خلال شهر رمضان. ودائماً ما تحدد مباراة الفريقين مسارهما في المنافسة على لقب الدوري، وهذه المرة لعبا وهما في المركزين الأول والثاني، ولكن قبل 13 جولة كاملة من النهاية، وقبل 15 مباراة متبقية للأهلي و13 مباراة للزمالك.

لقاء الأهلي والزمالك عبر التاريخ «حالة خاصة»، ومنذ 10 سنوات صنفت مجلة «ورلد سوكر» الإنجليزية هذه المباراة خامس أقوى «ديربي» في العالم على مستوى الأندية والمنتخبات بعد الريال وبرشلونة ثم الأرجنتين والبرازيل في أميركا الجنوبية وميلان والإنتر في إيطاليا وليفربول مع مانشستر يونايتد في إنجلترا.

وكان الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري من نصيب «المارد الأحمر» في موسم 2001-2002 بنتيجة 6-1، بينما فاز الزمالك عام 1942 في دوري منطقة القاهرة 6-0، وهو الفوز الأكبر في تاريخ مباريات القمة.