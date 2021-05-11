روبن: «اليورو» جزء من أحلامي المجنونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تألق النجم الهولندي الأسطورة أريين روبن (37سنة) أيقونة فريق بايرن ميونيخ الألماني سابقاً، مع فريقه الجديد جرونينجين الذي يلعب له في الدوري الهولندي، وصنع هدفين من الأهداف الأربعة التي سجلها فريقه في مرمى فريق إيميين، وهي أول مباراة يشارك فيها كأساسي مع الفريق، ولعب خلالها 80 دقيقة كاملة من دون أن يشكو تعباً. وقال روبن في تصريحات للصحافة الهولندية: أريد مساعدة فريقي، وأتمنى أن أنال فرصة اللعب كأساسي كثيراً، فما زلت قادراً على العطاء، وسأواصل القتال من أجل هذا الهدف، وسأحصل على المكافأة يوماً ما. وعلق قائلاً: أنا أستمتع بلعب الكرة كما لوكنت طفلاً صغيراً، ومن دون ضغوط، وهذا مهم جداً بالنسبة للفريق. وأضاف روبن: تلك هي المرة الأولى التي أشارك فيها أساسياً مع الفريق، وكنت أنتظرها بشغف، وسوف أواصل التركيزعلى تحسين مستواي، وتابع روبن قائلاً بكلمات لا تخلو من الدعابة: عندما يسألني الناس عما إذا كنت أحتاج شيئاً ما، أقول: نعم أحتاج إلى كرسي متحرك في الصباح !!، في إشارة إلى ما يردده البعض عن كبر سنه، ونظرتهم له على أن عمره الافتراضي انتهى.وفي سياق متصل، تلقى أرين روبن مفاجأة سعيدة، عندما علم بأن فرانك دي بوير المدير الفني للمنتخب البرتقالي يفكرفي استدعائه إلى القائمة التي ستشارك في بطولة «يورو 2020»، إذ قال: اليورو جزء من أحلامي المجنونة، ولكن لا بد أن أكون واقعياً وأنتظر لمعرفة كيف ستسير الأمور في الأيام المقبلة. وكان روبن أعلن اعتزاله اللعب عام 2019، ولكنه تراجع عن قراره في مايو 2020، ليلعب لنادي جرونينجن الذي بدأ معه مسيرته الكروية في فترة الناشئين.