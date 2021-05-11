«فلايرز» يحرز لقب «سلة السيدات الرمضانية»

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق «دي إكس بي فلايرز» لقب «البطولة الرمضانية لكرة السلة للسيدات»، التي نظمتها أكاديمية جام الرياضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، وشهدت تنافساً قوياً بين 5 فرق نسائية ضمت لاعبات من مختلف الجنسيات والأعمار، وهي: الفلبين، ونادي الشارقة للسيدات وأكاديمية جام، ودي إكس بي فلايرز، وسووش. وجاء فوز «فلايرز» بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق «جام سبورتس أكاديمي» بنتيجة 59 - 35 في المباراة النهائية ليحصل على كأس البطولة الأولى من نوعها المخصصة للسيدات، فيما جاء فريق جام أكاديمية في المركز الثاني، وحل فريق نادي الشارقة للسيدات في المركز الثالث بعد فوزه على فريق سووش بنتيجة 54 - 37. وتم تتويج اللاعبة لاما مقدم بلقب أفضل مسجلة برصيد 79 نقطة، وحصلت جاسمين بيركنز على ثلاثة ألقاب، حيث فازت بلقب أفضل مساعدة، كما حصلت على لقب أفضل دفاع برصيد 27 اختطاف للكرة، وتوجت بلقب أفضل لاعبة في البطولة، فيما حصلت كرستينا نيوتن على لقب أفضل صانعة هجمات مرتدة، كما حصل عصام البستاني مدرب فريق دي إكس بي فلايزر على لقب أفضل مدرب في البطولة. وأقيمت منافسات البطولة في ملاعب عالم دبي للرياضة وفق الإجراءات الاحترازية والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة، كما تم تطبيق البروتوكولات التي وضعها مجلس دبي الرياضي لتنظيم الفعاليات الرياضية لضمان ممارسة الرياضة بأمان. ويواصل عالم دبي للرياضة نشاطه واستقبال عشاق الرياضة لممارسة هواياتهم في الملاعب المغطاة ومكيفة الهواء تحت إشراف مختصين طوال أيام العيد من الثامنة صباحاً حتي الواحدة بعد منتصف الليل في قاعات زعبيل 4 و 5 و 6 بمركز دبي التجاري العالمي، ويشارك فيه العديد من أكاديميات التدريب الرياضي الاحترافي من بينها «أكاديمية أي أف إيه لكرة القدم» و«إت إز جست كريكت» و«أكاديمية بروفيشنال سبورتس» و«سوكور كيدز للخدمات الرياضية» و«أكاديمية شوتنج ستار الرياضية» و«تنس 360» و«أكاديمية ديبيكا للريشة الطائرة». ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم هذه البطولة إلى تفعيل الشراكة بين مجلس دبي الرياضي مع القطاع الخاص، وذلك تأكيداً على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية لخدمة المجتمع بالرياضة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية مشتركة تجمع الرياضيين من مختلف الجنسيات التي تعيش في دبي، والتي تزيد عن 200 جنسية، وتعزيز التنوع في الرياضات، وذلك من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة من كافة أفراد المجتمع للمشاركة ومتابعة البطولات الرياضية المختلفة، كما تمنح الجاليات المقيمة بدبي الفرصة لممارسة رياضتهم المفضلة والترويح عن أنفسهم وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم من مختلف الجنسيات الأخرى، وتوطيد العلاقة بينهم عبر التنافس الشريف في جو من الألفة والتعارف بين كافة المشاركين.