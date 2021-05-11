مايكل أوين: سولشاير لا يثق في بوجبا !

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال النجم الإنجليزي المخضرم مايكل أوين «41 سنة» لاعب ليفربول ومانشستر يونايتد السابق: إن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر، لا يثق في إمكانية قيام الفرنسي بول بوجبا بدور لاعب خط الوسط المدافع على الوجه الأكمل، ولهذا لم يعد يشركه في هذا المركز، وإنما يفضل الدفع به كجناح أيسر، مثلما حدث في مباريات الفريق الأخيرة، سواء في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» أو الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وأضاف أوين في تصريحات نقلها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن سولشاير يفضل اللعب بالبرازيلي فريد والأسكتلندي سكوت ماكتوميناي في مركز الوسط المدافع، ليكون بوجبا مهاجماً رابعاً، وأن المدرب النرويجي يفعل ذلك بوجه خاص في المباريات الكبرى والمهمة، مثلما فعل في مباراة أستون فيلا الأخيرة التي حسمها يونايتد 3/1.ويرى أوين أن المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني لا يلعب الوقت الكافي أوالذي يستحقه، في ظل الأسلوب الجديد لتوظيف سولشاير للنجم الفرنسي كجناح أيسر. واعترف أوين بأن جماهير يونايتد تحبذ هذا الوضع وتوافق على المركز الجديد لبوجبا، باعتبار أنه يزيد القوة الهجومية للفريق. وفي كل مرة يواجه فيها سولشاير فريقاً قوياً، يلجأ إلى هذه الطريقة، وعندما يواجه فريقاً متوسطاً في أولد ترافورد، يشرك كل نجومه، ولكن الشيء المؤكد، على حد قول مايكل أوين، أن سولشاير لا يثق في وجود بوجبا كلاعب خط وسط مدافع. ولم يلعب بوجبا 14 مباراة هذا الموسم بسبب الإصابات، لكنه يلعب أساسياً عندما يكون جاهزاً، وكانت مباراة أستون فيلا الأخيرة هي المباراة رقم 39 له في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى، ولعب بوجبا دوراً أساسياً ومهماً في صعود اليونايتد إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، وأيضاً في وصول فريقه إلى نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج». وجدير بالذكر أن وجود بوجبا المستمر في التشكيلة الأساسية لليونايتد، أمر مهم في الوقت الذي يسعى فيه الشياطين الحمر إلى إنهاء الموسم بقوة، ولكن مستقبل بوجبا في المدى الطويل مازال غامضاً، فهو يقترب بخطى سريعة من نهاية عقده، وإن ظهرت إشارات من إدارة يونايتد تفيد بإمكانية التجديد له، بعد أن ظل اسمه مرتبطاً لفترة طويلة باللعب لريال مدريد أو بالعودة إلى ناديه السابق يوفينتوس الإيطالي.