«الضفادع» تقلق برشلونة في «الليجا»!

مراد المصري (دبي)

يدرك برشلونة أن مهمته لن تكون سهلة الليلة أمام فريق ليفانتي في الدوري الإسباني، بالنظر للسجل السلبي لرفاق ليونيل ميسي أمام الفريق الملقب بـ«الضفادع»، كلما زاره على ملعبه في مدينة فالنسيا.

يترقب برشلونة خوض مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام ليفانتي الليلة في سبيل إنعاش آماله بالمنافسة على لقب «الليجا»، لكن «البلوجرانا» لا يمتلك نتائج مشجعة أمام فريق «الضفادع» مؤخراً.

برشلونة خسر ثلاث مرات في آخر أربع زيارات لمواجهة ليفانتي على ملعبه «سيوتات دي فالنسيا»، آخرها مطلع الموسم الماضي عندما خسر 1-3، رغم أنه تقدم أولاً قبل أن يستقبل 3 أهداف في ظرف 7 دقائق في الشوط الثاني.

ليفانتي سبق أن أفسد السجل المثالي لبرشلونة الذي كان قريباً من إنهاء موسم كامل في «الليجا» من دون خسارة قبل أن يسقط أمام ليفانتي في مدينة فالنسيا بنتيجة 4-5 في 13 مايو 2018.

ليفانتي سبق أن حقق الفوز على أتلتيكو مدريد المتصدر وريال مدريد المنافس على اللقب أيضاً هذا الموسم، بما يجعل برشلونة مطالباً بالتركيز أمامه، رغم تفوقه عليه ذهاباً بهدف سجله ميسي.

ما يثير بعض التفاؤل لدى برشلونة هو تراجع أداء ليفانتي خلال الشهر الماضي، حيث تعرض للخسارة أربع مرات وتعادل مرة واحدة، منها السقوط الكبير على ملعبه أمام فياريال 1-5.

تقام الجولة 36 للدوري الإسباني خلال منتصف الأسبوع الجاري وسط ترقب، لأن كل فريق من ثلاثي المقدمة سيلعب في يوم مختلف بداية مع برشلونة الليلة ثم أتلتيكو مدريد مع ريال سوسيداد غداً الأربعاء وريال مدريد مع غرناطة بعد غدٍ الخميس.