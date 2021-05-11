شرطة دبي تختتم فعاليات مهرجان «كن رياضياً»



دبي (وام)

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات المهرجان الرياضي «كن رياضياً» ضمن مبادرة الروح الإيجابية، بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي توافدوا ليكونوا جزءاً من هذا الزخم الرياضي المجتمعي طوال شهر رمضان المبارك. وتنقلت فعاليات «كن رياضياً» بين عدة مناطق في إمارة دبي، وهي حديقة الصفا2، كايت بيتش، أم سقيم، الخوانيج، وأخيراً نادي ضباط شرطة دبي. وقال العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إن المهرجان الرياضي، يأتي برعاية من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتحقيقاً لأهداف مبادرة «الروح الإيجابية» التي تنظمها شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من حكومة دبي، بما يرسخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم. وأكد أن المهرجان الرياضي منح الفرصة لكافة أفراد المجتمع بمختلف فئاته للمشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة طوال أيام الشهر الكريم، منوها بأن هذا الإقبال الكبير دليل على نجاح مبادرة «الروح الإيجابية» في استقطاب أفراد المجتمع وتحقيق أهدافها في التعايش والتسامح واحترام الآخرين وتقبلهم، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم. من جانبه، بيّن العقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن مبادرة «الروح الإيجابية» التي انطلقت عام 2017، تستمر في تحقيق أهدافها بنجاح عبر جملة من الأنشطة والفعاليات الرياضية والبرامج التوعوية الهادفة إلى بناء مجتمع آمن، وتستهدف جميع فئات المجتمع، لاسيما الشباب، لتمكينهم وإعطائهم أدواراً قيادية في التنظيم والمشاركة، بما ينعكس على بناء شخصياتهم ويعزز سلوكهم الإيجابي، ويصنع منهم رجالاً نافعين لأنفسهم وأسرهم وأوطانهم في المستقبل. وأكدت فاطمة بو حجير، منسق الأنشطة والفعاليات في مبادرة الروح الإيجابية، أن المهرجان الرياضي «كن رياضياً» لاقى ترحيباً وإقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع طوال الشهر الكريم، لافتة إلى أن كل منطقة استقطبت ما لا يقل عن 900 شخص توافدوا مساء للمشاركة في التمارين والألعاب الرياضية المتنوعة.