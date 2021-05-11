الشارقة يلجأ للإجراءات القانونية في قضية كأس اليد



رضا سليم (دبي)

قرر نادي الشارقة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ حقوقه في قضية كأس الإمارات لكرة اليد، بعد قرار اتحاد اللعبة بإعلان فوز شباب الأهلي بالبطولة للموسم الحالي وسحب اللقب من الملك الشرقاوي بناء على قرار مركز التحكيم الرياضي، وهو ما يدفع بالقضية إلى منحى آخر، خاصة أن الشرقاوية لعبوا المباراة الأخيرة في الدور النهائي للبطولة دون اعتبارات للخسارة، حيث كانت الخسارة في المواجهة أمام شباب الأهلي حتى 10 أهداف تضمن له الفوز بالبطولة، إلا أنه خسر المباراة بفارق هدف 24-25، وتم تتويجه بالكأس قبل أن يلجأ شباب الأهلي للاستئناف وتصعيد القضية من اتحاد اللعبة إلى مركز التحكيم الرياضي.

وأصدر النادي بياناً يؤكد فيه التمسك بحقه في الاحتفاظ بالكأس بعد ما حققه في أرض الملعب، وجاء في البيان أن التمسك بهذا الحق يأتي تقديراً للجهود التي بذلت في الفترة الماضية والتجهيزات لهذه البطولة بشكل خاص والموسم الرياضي بشكل عام، من قبل مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين وجماهير النادي لتحقيق هذا اللقب.

كان اتحاد اليد قد أعلن عن منح الكأس لفريق شباب الأهلي وسحب البطولة من الشارقة، بناء على قرار مركز التحكيم باعتماد فوز الفرسان على العين 29-22 وإلغاء قرار الاتحاد بخسارة شباب الأهلي 0-10 لمشاركة لاعب مقيم أكثر من العدد المسموح به.