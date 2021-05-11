تضارب المصالح يهدد ظهور سالرنيتانا في «أضواء» الدوري الإيطالي

روما (وكالات)

يواجه فريق سالرنيتانا معضلة يجب حلها في غضون 30 يوماً، من أجل إكمال صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المقبل، بسبب بند تضارب المصالح، بالنظر لصلة القرابة بين ملاكه ومالك لاتسيو كلاوديو لوتيتو.

احتفل سالرنيتانا بصعوده لدوري الدرجة الأولى الإيطالي «الكالشيو» بعد 22 عاماً من اللعب في الدرجات الأدنى، لكنه يواجه مشكلة للمشاركة في المسابقة، حيث يتعين عليه تغيير الملكية من أجل التسجيل في البطولة.

منح الانتصار 3-0 لمصلحة سالرنيتانا في ملعب بيسكارا فريق المدرب فابريتسيو كاستوري التأهل حسابياً، بعدما حل وصيفاً لبطولة دوري الدرجة الثانية خلف إمبولي الذي كان قد ضمن التأهل أيضاً للأضواء.

لوائح الاتحاد الإيطالي للعبة تمنع مشاركة فريقين بنفس المسابقة ينتميان لمالك واحد، حيث إن ملاك نادي سالرنيتانا هم أقارب رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو. مالكا النادي الصاعد هما إنريكي لوتيتو نجل كلاوديو لوتيتو وصهره ماركو ميتزاروما، ولهذا ووفقاً للوائح السارية، سيكون أمام النادي مهلة 30 يوماً لتغيير ملكيته من أجل اللعب في «الأضواء».

مصادر في نادي سالرنيتانا أكدت أن التحركات بدأت لإيجاد الحل المناسب للقضية الحالية ومحاولة عدم تفويت فرصة اللعب بين كبار الكرة الإيطالية. لم تحسم بعد هوية الفريق الثالث الذي سيتأهل للأضواء رفقة إمبولي وسالرنيتانا، حيث يتحدد ذلك بعد البطولة المصغرة التي ستقام بين الأندية أصحاب المراكز من الثالث إلى الثامن في جدول «الدرجة الثانية».