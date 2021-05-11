مودريتش: «الملكي» مازال على «قيد الحياة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم عدم استفادة فريق ريال مدريد من التعادل السلبي بين برشلونة وأتليتكو مدريد لاعتلاء قمة الدوري الإسباني «الليجا»، وسقوطه هو الآخر في فخ التعادل 2/2 مع فريق إشبيلية في الجولة 35 للمسابقة، فإن النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش يرى أن الفرصة مازالت قائمة أمام الملكي لحصد اللقب، مشيراً إلى أنه وزملاءه في حالة بدنية وفنية وذهنية جيدة، بل أكد في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب أن فريقه مازال «على قيد الحياة» وينتظر بلهفة خوض المباريات الثلاث المتبقية لحسم اللقب، ولكنه أبدى أسفه الشديد لأنه كان يتمنى أن يعتمد الريال على نتائجه فقط، ولكن ذلك لن يحدث، فلم يعد فريقه مصيره بيده، وإنما سيضطر للاعتماد على نتائج المنافسين الآخرين، وخاصة أتليتكو الذي يتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن الريال والبارسا. وقال مودريتش: سنبذل أقصى جهدنا للفوز بالمباريات الثلاث المقبلة، وسنخوضها كما لو كانت مباريات كؤوس، ثم ننتظر ما يفعله المنافسان الآخران.جدير بالذكر أن حديث مودريتش يتوافق كثيراً مع التصريحات التي سبق أن أدلى بها مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان في أعقاب مباراة إشبيلية الأخيرة على ملعب الفريدو دي ستيفانو.