«دولي الملاكمة» يطلب من الإمارات استضافة مونديال السيدات

دبي (وام)

تلقى اتحاد الملاكمة رسالة من الاتحاد الدولي للعبة برغبته في إسناد تنظيم بطولة العالم للسيدات إلى الإمارات، لتقام في دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري. وأكد حسن الحمادي أمين السر العام أنه عقد اجتماعاً مع سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة بهذا الشأن، وكذلك تم الاتصال بالدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة في موسكو، وجرى الاتفاق على أن الاتحاد سيدرس الأمر من كافة الأوجه مع الجهات المختصة بالدولة قبل اتخاذ القرار. وقال الحمادي: «وجه أنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة الدعوة إلى الروسي عمر كريملف رئيس الاتحاد الدولي لحضور منافسات بطولة آسيا للرجال والسيدات في دبي، التي ستنطلق 21 مايو الجاري، وسوف تتم مناقشة تفاصيل ملف بطولة العالم للسيدات، وسوف تسهم تلك المشاورات في توفير المعلومات الكاملة، قبل اتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة». وتابع الحمادي: «خلال الاجتماع مع الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، تم التطرق إلى ملف لجنة المحترفين التي تم تشكيلها في الاتحاد برئاسة محمد بو خاطر نائب رئيس الاتحاد، للإشراف على كل مسابقات وبطولات ملاكمة المحترفين بالدولة، وأكد الأمين العام دعم الهيئة لتلك الخطوة، حتى تكون هناك مرجعية لتنظيم وإدارة أي بطولات للمحترفين تقام بالإمارات، كما تم التطرق أيضاً لملف بطولة آسيا »نيو دلهي - دبي للرجال والسيدات«، وطلبنا تيسيرات من الهيئة العامة للرياضة لدخول بعثة منتخب الهند مبكراً للبلاد، من أجل اخضاع أعضائها للفحوص والإجراءات المعتمدة قبل السماح لهم بالمشاركة في البطولة، وأبدى الأمين العام للهيئة استعداده لتقديم كل أنواع الدعم لبعثة الهند في إطار حملة دولة الإمارات للتضامن مع حكومة وشعب الهند في التحدي الصحي الراهن».