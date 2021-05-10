الجزيرة وخورفكان.. «ليلة الحسم»

مصطفى الديب (أبوظبي)

هي مباراة تساوي لقب الدوري.. هذا ما يحدث في «دورينا» هذا المساء عندما يستضيف الجزيرة خورفكان، حيث إن فوز «فخر أبوظبي» يعني التحليق بلقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخ النادي، أما التعادل أو الخسارة من خورفكان، فيعني تحويل الدرع إلى الشامخة، في حال حقق بني ياس الفوز على الوحدة.

المباراة ليست بثلاث نقاط، لكنها بـ 78 نقطة مجموع نقاط مباريات الدوري الـ26، حيث إن فوز الجزيرة فيها يعني أنه فاز بنقاط جميع مبارياته، فهو البطل وقتها ولا شيء يساوي البطولة ولا فرحتها. وربما تشكل ضغوط البطولة بعض الشيء على لاعبي الجزيرة، لكن في المقابل يدخل خورفكان اللقاء من دون أي ضغوط، وربما يريد أن يدخل التاريخ بلعبه دوراً مؤثراً في تحويل دفة الدرع في حال تحقيق الفوز أو التعادل.

وبعيداً عن لقب الدوري، هناك دين يريد «فخر أبوظبي» رده، حيث إن ضيفه هذا المساء هو الفريق الوحيد الذي فاز عليه بالثلاثة هذا الموسم، ولم يخسر الجزيرة طوال 25 أسبوعاً، إلا ثلاث مباريات، واحدة بهدف وحيد أمام الشارقة والثانية أمام الوحدة بهدفين، فيما كانت الثالثة من ضيفه اليوم بالثلاثة.

ويدخل أصحاب الأرض لقاء اليوم بصفوف مكتملة، لكن يخشى الهولندي مارسيل كايزر من الإرهاق الذي قد يلحق بلاعبيه، حيث إن هذه هي المباراة الثالثة في 9 أيام، وهو ما قد يشكل ضغطاً، خاصة أن الفريق قادم من فترة توقف طويلة وصلت إلى شهر كامل.

ومن المتوقع أن يدفع كايزر بنفس تشكيلة البداية لمباراة العين الأخيرة التي فاز فيها الفريق بهدفين نظيفين.