الفجيرة وعجمان.. «حالة استثنائية»

رضا سليم (دبي)

تحول صراع البقاء في دوري الخليج العربي إلى حديث الشارع الرياضي، ليس فقط لأن مواجهة الفجيرة وعجمان في الجولة 26 الأخيرة من المسابقة في المباراة التي تجمع بينهما بملعب الفجيرة تحدد مصير الفريقين، ولكن لأنها حالة استثنائية كون أن المباراة قد لا تحدد بشكل نهائي الهبوط، حتى بعد انتهاء الجولة الأخيرة، بسبب أن الفجيرة سيلعب مباراة مؤجلة بعد انتهاء المسابقة مع الوحدة، والتي قد تحدد الكثير من الأمور في حال تعادل الفريقين.

ينتظر «البرتقالي» تقرير مصيره بناء على مباراة الفجيرة والوحدة يوم 15 مايو الجاري، في حال التعادل، بينما فوزه بالمباراة اليوم سيكفيه للبقاء دون انتظار للمباراة المؤجلة، في حين أن فوز الفجيرة سيحسم الأمور لصالحه مبكراً ويهبط عجمان.

ولم يسبق في زمن الاحتراف منذ موسم 2008-2009 أن انتظر حسم البقاء إلى الجولة الأخيرة.