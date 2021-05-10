النصر وشباب الأهلي.. «بروفة نهائي الكأس»

معتصم عبدالله (دبي)

تمثل مواجهة النصر وشباب الأهلي في «الديربي القديم» على استاد آل مكتوم مساء اليوم، ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي «بروفة أخيرة» لنهائي ختام موسم 2020-2021، حيث يستعد قطبا دبي إلى مواجهة ثانية الأحد المقبل في نهائي كأس رئيس الدولة.

وتنطوي القمة المرتقبة اليوم على أهمية خاصة للفريقين لإنهاء الدوري ضمن مربع الكبار، في ظل فارق النقطة الذي يفصل «العميد» صاحب المركز الخامس برصيد 46 نقطة عن «الفرسان» في المركز الرابع برصيد 47، في الوقت الذي يحتل فيه الشارقة المركز الثالث برصيد 48 نقطة، قبل مواجهة اتحاد كلباء ضمن الجولة ذاتها. وتعزز أرقام الفريقين من التوقعات بمواجهة حماسية في ظل عدم فوز «العميد» على «الفرسان» في آخر 10 مباريات في الدوري، علماً بأن الأخير يملك أطول سلسلة عدم خسارة في الدوري خلال 15 مباراة على التوالي، من بينها 7 مباريات خارج ملعبه.