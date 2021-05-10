كلباء والشارقة.. «تحسين الشكل»

فيصل النقبي (كلباء)

يسعى اتحاد كلباء في لقاء الجولة الأخيرة في «ديربي» أبناء العمومة أمام الشارقة لتحسين صورته السلبية بعد النتيجة الكبيرة التي تلقاها أمام حتا في الجولة الأخيرة ورغم النتائج الإيجابية التي حققها «النمور» هذا الموسم، فإنه قدم مباراة ضعيفة جداً وتلقت شباكه 4 أهداف كاملة.

وفي الناحية الأخرى، فإن الشارقة في أوج تألقه حالياً بعد سلسلة النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة، سواء في الدوري أو في المسابقة الآسيوية، لذلك فإن «الديربي» هذه المرة سيكون من أجل ختام ناجح لمباريات الموسم لكلا الفريقين. ودائماً ما تحفل لقاءات الفريقين بالإثارة، رغم أن النتائج تخدم الشارقة، وبالتالي فـ«الملك» يسعى لختام ناجح من دون خسارة، ولتأكيد حسم المركز الثالث وتخطي حاجز الخمسين نقطة.