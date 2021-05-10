العين وحتا.. «صورة الوداع»

دبي (الاتحاد)

يرفع العين شعار الوصول إلى 41 نقطة، عندما يلتقي ضيفه حتا في المباراة التي تجمع بينهما مساءً اليوم على استاد خليفة بن زايد، في حين يلعب «الإعصار» من أجل ترك ذكرى طيبة بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى وتوديع الأضواء. ويتمسك العين بتحسين مركزه والتقدم في جدول الترتيب في ختام موسم للنسيان شهد خروجه من دون أي إنجاز، ليودع جماهيره بصورة جيدة، على أمل تحسينها الموسم المقبل.وتكشف لغة الأرقام تفوق العين في المواجهات الـ5 السابقة أمام حتا بالدوري بنتيجة إجمالية (15 - 4).ولم يحافظ العين على نظافة شباكه في آخر 7 مباريات على أرضه، في المقابل فشل حتا بالتسجيل في آخر 4 مباريات خارج أرضه.