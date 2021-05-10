الوصل والظفرة.. «الأعصاب الباردة»

مراد المصري (دبي)

يلتقي الوصل مع الظفرة اليوم على استاد زعبيل في الجولة 26 لدوري الخليج العربي، في مواجهة يتوقع أن تكون مليئة بالمتعة في ظل لعب الفريقين من دون ضغوط وترقب تسجيل الأهداف التي لم تغب عن 21 مواجهة سابقة بينهما شهدت تسجيل 74 هدفاً.

ويتطلع كل فريق للخروج بفوز معنوي أو نتيجة إيجابية على الأقل من أجل مصالحة الجماهير، عقب سلسلة من النتائج السلبية مؤخراً، ومنح الجماهير بارقة أمل للعودة بشكل أكبر في الموسم المقبل.

ويحاول الوصل إنهاء الدوري في أفضل موقع متاح على لائحة الترتيب في حال حقق النقاط الكاملة، من أجل البناء على ذلك للموسم المقبل، كما يخطط البرازيلي هيلمان.