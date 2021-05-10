الرجاء على بعد نقطتين من لقب الدوري المغربي

الدار البيضاء (د ب أ)

أصبح فريق الرجاء على بعد نقطتين فقط من صدارة الدوري المغربي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه المغرب الفاسي بهدف، وتعادل الوداد المتصدر سلبياً مع مضيفه الجيش الملكي بالمرحلة الخامسة عشرة التي شهدت تعادل نهضة بركان مع المغرب التطواني 1 -1، ويتصدر الوداد جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين عن الرجاء الوصيف.

وحقق الوداد تسعة انتصارات وأربعة تعادلات وهزيمتين مقابل ثمانية انتصارات وخمسة تعادلات وهزيمتين للرجاء، وعلى ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، سجل المهاجم الكونغولي بن مالانجو هدف الفوز للرجاء في الدقيقة 74 بعد أن ألغى الحكم هدفاً له في الدقيقة 58.