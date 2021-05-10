نجم هوكي الجليد الروسي أوفشكين يدعم كرة السيدات

برلين (د ب أ)

استثمر الروسي أليكس أوفشكين نجم دوري هوكي الجليد الأميركي أمواله في فريق واشنطن سبيريت المنافس بدوري كرة القدم السيدات، وقال اوفشكين لشبكة «اي اس بي ان»: «أعتقد أنه من المهم دعم النساء والرياضة الاحترافية للنساء، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في شتى أنحاء العالم». وقضى أوفشكين /35 عاماً/ طوال مسيرته الرياضية في دوري هوكي الجليد الأمريكي من خلال فريق واشنطن كابيتالز منذ عام 2004، وأضاف أوفشكين: «كان مهماً بالنسبة لي أيضاً مساندة مجتمع واشنطن دي سي، أساند كل شخص في هذه المدينة».

وأوضح: «أنا وزوجتي نحب الذهاب لمشاهدة مباريات كرة القدم، مشاهدة كرة القدم والبيسبول، نحن جميعاً نفوز، إذا لاحت لي هذه الفرصة فأظن بأنه من المهم للغاية أن اقتنصها لأنها تظهر اهتمامنا».